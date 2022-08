Ping Identity unterstützt Flinks dabei, Unternehmen in der Fintech-Branche ein echtes Open Banking-Erlebnis zu bieten

Denver, USA (ots) -Ping Identity (https://www.pingidentity.com/en.html) (NYSE: PING), die intelligente Identitätslösung für die Unternehmensklasse und die in Montreal ansässige Open-Banking-Plattform Flinks (https://flinks.com/) geben Millionen von Kunden in den USA und Kanada die Möglichkeit, ihre Finanzkonten mit Fintech-Apps zu verknüpfen und neue, optimierte Bankerlebnisse auf sichere und kompatible Weise zu genießen.Vom Onboarding der Nutzer bis hin zu digitalen Kreditanträgen und Geldtransfers: Mit der API-Technologie des Open-Banking von Flinks können Finanzdienstleister bereits nach wenigen Klicks ihrer Kunden auf die Bank-basierten Finanzdaten zugreifen, die sie benötigen. Um diese Innovation in einer wandelfreudigen Finanzlandschaft zum Erfolg zu führen, musste sich Flinks auf die zentralen Pluspunkte des Open Banking konzentrieren: Kundeneinwilligungen und Compliance Das Unternehmen benötigte eine bessere Methode, um die Einwilligungen der Kunden zur Weitergabe ihrer Daten einzuholen und durchzusetzen und um diese Daten bei der Weitergabe durch ein sicheres Access-Management zu schützen.PingFederate (https://www.pingidentity.com/en/resources/content-library/data-sheets/pingfederate-data-sheet.html) und PingDirectory (https://www.pingidentity.com/en/resources/content-library/data-sheets/3196-pingdirectory-data-sheet.html) wurden als die besten Lösungen für die Bewältigung dieser Herausforderungen herangezogen. Die Lösungen von Ping Identity und der von Simeio geleistete Support bei der Implementierung und dem Software-Hosting haben zur Sicherheit und Skalierbarkeit der Open-Banking API-Technologie von Flinks beigetragen und dafür gesorgt, dass Hunderte von Finanzanwendungen von Drittanbietern einen schnellen und einfachen Zugriff auf vom Benutzer freigegebene Daten erhalten. Eine reibungslose Kundenerfahrung ist gesichert, da Flinks die Benutzerauthentifizierung und den Zugang am Front-End übernimmt, während die Lösungen von Ping Identity unsichtbar am Back-End agieren. Mithilfe dieser Partnerschaft konnte Flinks seine neue Lösung innerhalb von sechs Monaten entwickeln und auf den Markt bringen.Weitere Informationen darüber, wie Ping Identity die Fintech mit nahtlosem, sicherem und gesetzeskonformem Backing unterstützt, finden Sie beim Lesen der vollständigen Erfolgsstory (https://www.pingidentity.com/en/customer-stories/3615-flinks.html).Pressekontakt:Kafka KommunikationTel: 089 747470580Mail: pingidentity@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Ping Identity, übermittelt durch news aktuell