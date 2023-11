Ping An Healthcare and Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die technische Analyse der Ping An Healthcare And-Aktie ergibt interessante Erkenntnisse. Zum einen zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,04 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 17,88 HKD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nur um -1,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht.

In Bezug auf die Dividende weist Ping An Healthcare And derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,33 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ping An Healthcare And besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ping An Healthcare And-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage neutral, was eine abweichende Einstufung ergibt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit gemischte Bewertungen, wobei die technische Analyse und die Dividendenrendite eher negativ ausfallen, während das Anleger-Sentiment positive Signale sendet.