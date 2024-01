Ping An Healthcare and Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Aktienkurs von Ping An Healthcare And zeigt im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Verbrauchsgüter eine Rendite von -25,14 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Gesundheitstechnologie-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -24,17 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Ping An Healthcare And mit 0,96 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Ping An Healthcare And derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitstechnologie. Der Unterschied beträgt 5,55 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,55 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ping An Healthcare And-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,85 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,54 HKD liegt, was einem Unterschied von -6,95 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (17,95 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,28 Prozent), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit erhält die Ping An Healthcare And-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung in sozialen Plattformen überwiegend positiv ist und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Ping An Healthcare And diskutiert haben. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.