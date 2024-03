Ping An Healthcare and Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Ping An Healthcare And-Aktie hat gemäß der technischen Analyse derzeit einen negativen Trend. Die 200-Tage-Linie liegt bei 17,36 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs handelte zuletzt bei 11,18 HKD, was einem Abstand von -35,6 Prozent entspricht. Auch im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage sieht es nicht besser aus. Der GD50 liegt bei 13,52 HKD, was einer Differenz von -17,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ping An Healthcare And-Aktie deutet ebenfalls auf eine negative Bewertung hin. Mit einem RSI-Wert von 74 wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Stimmung und Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Ping An Healthcare And-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 16 Prozent schlechter abschneidet. Auch im Vergleich zur Gesundheitstechnologie-Branche liegt die Rendite der Aktie mit -31,94 Prozent deutlich darunter.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr in der Kategorie Branchenvergleich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.