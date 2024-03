Ping An Healthcare and Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung unter den Anlegern für Ping An Healthcare And ist neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten zwei Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen in den Gesprächen der letzten ein bis zwei Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ping An Healthcare And derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,55 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine Bewertung "schlecht" für ihre Dividendenpolitik.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigten keine signifikante Tendenz im letzten Monat, was zu einer Bewertung von "neutral" in diesem Bereich führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch durchschnittlich, was zu einem weiteren "neutral"-Rating für die Aktie führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete Ping An Healthcare And in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,78 Prozent, was eine Underperformance von -11,06 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie um 24,48 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.