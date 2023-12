Ping An Healthcare and Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Ping An Healthcare And hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,14 Prozent erzielt, was 11,79 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Branchenvergleich mit der Gesundheitstechnologie liegt die mittlere jährliche Rendite dieser Branche bei -23,04 Prozent, und Ping An Healthcare And liegt aktuell 2,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ping An Healthcare And als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 95, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 64,92 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ping An Healthcare And mit 0% deutlich unter dem Durchschnitt der Branche Gesundheitstechnologie, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,53 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" hinsichtlich der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet, zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Ping An Healthcare And, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.