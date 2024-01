Ping An Healthcare and Aktie: Knallt es bald?

Die technische Analyse der Ping An Healthcare And zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 18,84 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 16,52 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -12,31 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 17,92 HKD, was einer Distanz von -7,81 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,14 Prozent erzielt, was 12,83 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -25,2 Prozent, wobei Ping An Healthcare And aktuell 0,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ping An Healthcare And eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen, und es gab keine negativen Kommentare. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ping An Healthcare And daher eine Einschätzung von "Gut" für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ping An Healthcare And derzeit 0, was eine negative Differenz von -5,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie" ergibt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.