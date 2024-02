Ping An Healthcare and Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Aktienkurs von Ping An Healthcare And hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche eine Underperformance von -14,26 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Ping An Healthcare And um 23,35 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ping An Healthcare And mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,74 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs der Ping An Healthcare And-Aktie am letzten Handelstag um 28,49 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 14,07 Prozent Unterschied unter diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf Basis dieser Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ping An Healthcare And bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

