Ping An Bank Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs der Ping An Bank liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 26,87 Prozent niedriger. Dies ist ein Unterschied von mehr als 22 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Rendite mit 30,08 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Ping An Bank beträgt derzeit 2,73 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,11 %. Die Differenz von 2,38 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ping An Bank liegt bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ping An Bank zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Ping An Bank daher im Rahmen dieser Analyse als "Gut" bewertet.