Ping An Bank Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Ping An Bank wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Ping An Bank in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,87 Prozent erzielt, was 28,39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -1,27 Prozent, und die Ping An Bank liegt aktuell 25,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für die Ping An Bank beträgt 2,73 Prozent und liegt damit 1,34 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher mit "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Ping An Bank mit einem Kurs von 9,11 CNH inzwischen -7,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -19,52 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.