Ping An Bank Aktie: Wann tut sich was?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Ping An Bank beträgt das aktuelle KGV 4, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Demnach ist die Ping An Bank aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ping An Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 11,38 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (9,39 CNH) deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -17,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine ähnlichere Bewertung, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Ping An Bank-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Ping An Bank in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aufgrund dessen bekommt die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut" bewertet.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Ping An Bank eine positive Bewertung erhält. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,53 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder über- noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.