Ping An Bank Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Dividendenrendite von Ping An Bank beträgt derzeit 2,73 Prozent, was 1,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher positiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 4 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -26,87 Prozent, was eine Underperformance von -25,94 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Ping An Bank um 28,17 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt wird Ping An Bank daher in dieser Analyse mit "Schlecht" bewertet.