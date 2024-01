Pinestone Capital Aktie: Das ist beeindruckend!

Bei Pinestone Capital hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt, weshalb das Stimmungsbild neutral bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, blieb unverändert und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pinestone Capital-Aktie beträgt aktuell 20, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich ein Wert von 30,56, was darauf hindeutet, dass Pinestone Capital weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Pinestone Capital daher ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet ist Pinestone Capital im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt lediglich 1,08, während das Branchen-KGV bei 23,76 liegt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividende schüttet Pinestone Capital im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,89 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Gesamtbewertung "Schlecht".