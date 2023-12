Pinestone Capital Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Aktuelle Bewertung der Pinestone Capital Aktie

Aktuell weist die Aktie von Pinestone Capital eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,77 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Ausschüttungspolitik des Unternehmens, wodurch die Bewertung "Schlecht" für die Dividenden ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pinestone Capital-Aktie liegt bei 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (47,57) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pinestone Capital.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral sind und auch die Themen, die von den Nutzern in Bezug auf Pinestone Capital aufgegriffen wurden, überwiegend neutral sind. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Pinestone Capital als unterbewertet, da das KGV mit 1,08 insgesamt 95 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 22,08 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".