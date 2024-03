Pinestone Capital Aktie: Wohin geht die Reise?

Pinestone Capital schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,63 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt von 5,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Auf fundamentaler Basis wird Pinestone Capital als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 1,08, was einem Abstand von 95 Prozent zum Branchen-KGV von 23,74 entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Pinestone Capital 0,2 HKD beträgt, während der Aktienkurs 0,187 HKD beträgt. Dies entspricht einer Distanz von -6,5 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der Aktie für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,18 HKD, was einem Abstand von +3,89 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Pinestone Capital in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pinestone Capital wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.