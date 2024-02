Pinestone Capital Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die fundamentale Analyse von Pinestone Capital zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,08 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 25,77. Dies entspricht einer Unterbewertung von 96 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt gemischte Ergebnisse. Der RSI7 zeigt an, dass Pinestone Capital überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung rund um Pinestone Capital ist neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Pinestone Capital-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -13,33 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Pinestone Capital daher mit einer "Gut"-Empfehlung für die fundamentale Analyse, einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anlegerstimmung und gemischten Bewertungen in der technischen Analyse bewertet.