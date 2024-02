Pinestone Capital Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse der Pinestone Capital zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,21 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,182 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -13,33 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,18 HKD, was einem Abstand von +1,11 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bei Pinestone Capital in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index klassifiziert die Aktie der Pinestone Capital als Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 9,09, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 51,43 liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Zusammen ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schneidet Pinestone Capital mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,97 %) niedriger ab, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt, da die Differenz 5,97 Prozentpunkte beträgt.