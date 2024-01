Pineapple Powerration Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Pineapple Power hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,0274 GBP erreicht, was -8,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -91,16 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Pineapple Power-Aktie derzeit 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Pineapple Power-Aktie sind laut unseren Untersuchungen neutral. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung ergeben eine "Neutral"-Bewertung. Auch in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung.

Basierend auf diesen Analysen ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Pineapple Power-Aktie.