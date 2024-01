Pineapple Energy Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die charttechnische Analyse der Pineapple Energy-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 1,08 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 0,62 USD, was einem Unterschied von -42,59 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,66 USD) liegt mit einem Unterschied von -6,06 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pineapple Energy-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit Pineapple Energy festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pineapple Energy-Aktie liegt bei 53 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis hat mit einem Wert von 56 zu einer "Neutral"-Bewertung geführt. Insgesamt ergibt sich also auch nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Pineapple Energy-Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.