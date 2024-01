Pineapple Energy Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf betrachtet. Für die Pineapple Energy- Aktie zeigt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 50, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert für 25 Tage liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Trotz einiger negativer Themen in den letzten Tagen wird die Einschätzung für die Anleger-Stimmung auf "Neutral" festgelegt.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Pineapple Energy bei 1,1 USD. Trotz eines Aktienkurses von 0,59 USD wird dies als schlecht bewertet, da ein Abstand von -46,36 Prozent besteht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,67 USD erhält die Aktie das Signal "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Pineapple Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit "Schlecht" bewertet.