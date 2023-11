Pineapple Energy Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Diskussionen rund um Pineapple Energy auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Die Aktie von Pineapple Energy ist bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pineapple Energy in Social Media. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pineapple Energy wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -45,9 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Pineapple Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,22 USD mit dem aktuellen Kurs (0,66 USD) vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem aktuellen Kurs von 0,77 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,29 Prozent Abweichung). Die Pineapple Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Pineapple Energy 1 mal die Einschätzung Gut, 0 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pineapple Energy vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 733,33 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 5,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Gut"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".