Pine Care Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pine Care wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Pine Care weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und bestätigt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Pine Care. Der GD200 verläuft bei 0,9 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 0,9 HKD zeigt keine Abweichung, so dass die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Pine Care im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,45 Prozent erzielt, was 12,49 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche beträgt -10,07 Prozent, womit Pine Care aktuell 13,52 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Pine Care derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Die Differenz beträgt 3,81 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,81 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.