Pine Care Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse der Pine Care-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,9 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht somit um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,9 HKD, was ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Somit erhält die Pine Care-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 143, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Pine Care die Börse 143,81 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung, da der durchschnittliche Wert in der Branche bei 20 liegt. Auf Grundlage des KGV wird die Pine Care-Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Pine Care zeigt eine mittlere Aktivität sowohl in Beitragsanzahl als auch in der Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Pine Care zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pine Care-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.