Pine Care Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Pine Care wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Pine Care-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Pine Care weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pine Care daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität der Pine Care-Aktie zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Pine Care insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen.

In Bezug auf die Dividende liegt Pine Care mit einer Dividendenrate von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (3,94 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Pine Care mit einer Rendite von 3,45 Prozent mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,46 Prozent, während Pine Care mit 19,91 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.