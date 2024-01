Pinduoduo Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Pdd Neutralings Inc wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im Vergleich zur durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (114,6 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -19,33 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Daher erhält Pdd Neutralings Inc insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Rendite hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 70,46 Prozent erzielt, was 72,9 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (−7,38 Prozent) liegt Pdd Neutralings Inc aktuell 77,84 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 95,45 USD zum aktuellen Kurs (142,06 USD) bei +48,83 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 135,79 USD, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,62 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 32,7, was 13 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche (37). Dies bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

