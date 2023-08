Pinduoduo Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Pdd Holdings Inc per 09.08.2023, 18:10 Uhr bei 83.43 USD. Pdd Holdings Inc zählt zum Segment "Internet Einzelhandel".

Die Aussichten für Pdd Holdings Inc haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,3 liegt Pdd Holdings Inc unter dem Branchendurchschnitt (17 Prozent). Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" weist einen Wert von 28,04 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pdd Holdings Inc-Aktie hat einen Wert von 66,85. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (38,73). Wie auch beim RSI7 ist Pdd Holdings Inc auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,73). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Pdd Holdings Inc.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Pdd Holdings Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 77,73 USD. Der letzte Schlusskurs (83,72 USD) weicht somit +7,71 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (76,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,93 Prozent Abweichung). Die Pdd Holdings Inc-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Pdd Holdings Inc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.