Pinduoduo Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Pdd Neutralings Inc hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 70,46 Prozent erzielt, was mehr als 80 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 79,79 Prozent deutlich überzeugen, während die Branche selbst auf eine mittlere Rendite von -9,33 Prozent zurückblickt. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung ist Pdd Neutralings Inc im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 32,7, was einem Abstand von 11 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,94 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pdd Neutralings Inc-Aktie gemäß trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 101,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 129,04 USD deutlich darüber liegt (eine Abweichung von +27,62 Prozent im Vergleich). Allerdings liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt mit einem Wert von 140,91 USD über dem letzten Schlusskurs (-8,42 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pdd Neutralings Inc zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI liegt bei 39,23, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".