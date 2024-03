Pinduoduo Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Bei der Pdd Neutralings Inc liegt der RSI bei 77,09, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was als neutral eingestuft wird.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Pdd Neutralings Inc-Aktie 5 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating ergibt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 114,6 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -1,75 Prozent fallen könnte. Insgesamt wird Pdd Neutralings Inc daher von den Analysten mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Pdd Neutralings Inc derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 105,86 USD, während der Aktienkurs bei 116,64 USD um +10,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 135,68 USD, was einer Abweichung von -14,03 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert ausweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Themen in Bezug auf Pdd Neutralings Inc. Anleger interessieren sich vor allem für "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.