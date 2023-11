Pinduoduo-Aktie: Wachstum schießt durch die Decke

Die Pinduoduo-Aktie (WKN: A2JRK6) schoss am gestrigen Dienstag um +18% in die Höhe und setzte damit ihrem seit Ende Mai anhaltenden Aufwärtstrend die Krone auf. In den letzten sechs Monaten verdoppelte sich der Aktienkurs des chinesischen E-Commerce-Anbieters schlichtweg. Was macht Pinduoduo derzeit so wahnsinnig erfolgreich?