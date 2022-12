Pinduoduo Aktie: So kann es weitergehen!

Für die Aktie Pinduoduo stehen per 09.12.2022, 16:29 Uhr 91.11 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Pinduoduo zählt zum Segment "Internet Einzelhandel".

Pinduoduo haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Pinduoduo mit einem Wert von 27,9 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,52 , womit sich ein Abstand von 31 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Pinduoduo. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 11,9 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Pinduoduo momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Pinduoduo auf dieser Basis überverkauft (Wert: 21,48). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. Pinduoduo wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Pinduoduo als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 2 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Pinduoduo-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (4 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 91,57 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 0,51 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 91,11 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".