Pinduoduo Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 von Pdd Neutralings Inc liegt derzeit bei 55,61 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 27,38, was darauf hindeutet, dass Pdd Neutralings Inc in diesem Bereich überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Gut" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Pdd Neutralings Inc-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 116 USD, was einem Abwärtspotenzial von -20,12 Prozent entspricht. Daher wird Pdd Neutralings Inc insgesamt als "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Pdd Neutralings Inc-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 60,41 Prozent abweicht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 17,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Dividendenpolitik von Pdd Neutralings Inc wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden (0 % gegenüber 3,4 %) ausschüttet als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel.