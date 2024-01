Pinduoduo Aktie: Reine Nervensache!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen die Pdd Neutralings Inc-Aktie bewertet und alle 6 Bewertungen waren "Gut". Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Derzeit gibt es keine neuen Analystenupdates zu Pdd Neutralings Inc, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116 USD. Dies bedeutet ein mögliches Abwärtspotential von -20,72 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Pdd Neutralings Inc ein "Neutral"-Rating in diesem Teil der Analyse.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Internet- und Katalogeinzelhandel weist die Dividendenrendite der Pdd Neutralings Inc-Aktie eine Abweichung von 3,37 Prozentpunkten auf und beträgt 0 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die charttechnische Betrachtung der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (146,31 USD) deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (91,34 USD) liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (125,7 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pdd Neutralings Inc-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pdd Neutralings Inc-Aktie liegt bei 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also auch ein "Gut"-Rating für die Pdd Neutralings Inc-Aktie.