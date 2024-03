Pinduoduo Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Aktie von Pdd Neutralings Inc weist verschiedene Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, Sentiment und Buzz, Analysteneinschätzungen und fundamentale Kennzahlen auf.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pdd Neutralings Inc derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik begründet. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 3,42 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,42 Prozent zur Pdd Neutralings Inc-Aktie.

Die Stimmung über die Aktie im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Analysten haben die Aktie der Pdd Neutralings Inc insgesamt mit 5 mal "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 114,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -10,7 Prozent signalisiert und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Pdd Neutralings Inc mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 30,13 um 16 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (35,79). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.