Pinduoduo Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktien von Pdd Neutralings Inc zeigt an, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, mit einem Wert von 73,95. Dies wird als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Dividende ist Pdd Neutralings Inc mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,42 %) bezüglich der Ausschüttung als niedriger zu bewerten. Die Differenz von 3,42 Prozentpunkten führt zu der aktuellen Einstufung "Schlecht".

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Pdd Neutralings Inc-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pdd Neutralings Inc vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 114,6 USD, was eine mögliche Verringerung um -20,22 Prozent vom letzten Schlusskurs (143,64 USD) aus bedeutet. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Zusammengefasst erhält Pdd Neutralings Inc von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Pdd Neutralings Inc in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.