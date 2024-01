Pinduoduo Aktie: Interessante Aussichten?

Die Dividendenrendite der Pdd Neutralings Inc-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten schätzen die Aktie der Pdd Neutralings Inc langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie als gut, während 0 eine neutrale und 0 eine schlechte Bewertung abgaben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 114,6 USD, was einer Erwartung von -20,65 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher neutral bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Pdd Neutralings Inc liegt bei 32, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,39 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Daher wird das Unternehmen aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über die Pdd Neutralings Inc-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit negativ, daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.