Pinduoduo Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien eine Zunahme an negativen Kommentaren über Pdd Neutralings Inc beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte, dass die Aktie weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit verzeichnet. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 73,8 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 5 Mal die Einschätzung "Gut" und 0 Mal die Einschätzung "Neutral" sowie "Schlecht" für Pdd Neutralings Inc vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Eine Entwicklung von -7,98 Prozent wird erwartet, was zu einem mittleren Kursziel bei 114,6 USD führt und als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pdd Neutralings Inc bei 104,73 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 124,54 USD erreicht hat. Die Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 beträgt daher "Gut", während die Aktie mit -9,6 Prozent Abstand zum GD50 in den letzten 50 Tagen als "Schlecht" eingestuft wird. Somit vergeben wir die Gesamtnote "Neutral".