Pinduoduo Aktie: Geht es jetzt los?

Pdd Neutralings Inc wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,44 %) aufgrund einer Dividende von 0 % als niedriger bewertet. Die Differenz von 3,44 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Pdd Neutralings Inc diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen überwiegend positive Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pdd Neutralings Inc beträgt aktuell 32 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 36. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Pdd Neutralings Inc mit 70,46 Prozent mehr als 80 Prozent darüber. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,6 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Pdd Neutralings Inc mit 80,06 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.