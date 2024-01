Pinduoduo Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Das Stimmungs- und Buzz-Niveau um die Aktie von Pdd Neutralings Inc wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Schlecht"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pdd Neutralings Inc zeigte ebenfalls eine negative Veränderung. Insofern geben wir der Aktie von Pdd Neutralings Inc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Von institutioneller Seite aus erhält der Titel das Rating "Gut". Es gab in den vergangenen 12 Monaten 5 mal die Einschätzung Gut, 0 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht. Bezüglich des aktuellen Kurses von 140,9 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -18,67 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 114,6 USD. Diese Entwicklung betrachten sie als "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pdd Neutralings Inc mit einem Wert von 32,7 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,55, womit sich ein Abstand von 13 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel, 3,43). Die Pdd Neutralings Inc-Aktie bekommt deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

