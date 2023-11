Pinduoduo Aktie: Alles völlig egal!

Pdd Holdings Inc weist am 04.11.2023, 10:59 Uhr einen Kurs von 106.42 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Internet Einzelhandel" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Pdd Holdings Inc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Pdd Holdings Inc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Pdd Holdings Inc liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 111,88 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (106,42 USD) könnte die Aktie damit um 5,13 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Pdd Holdings Inc-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Pdd Holdings Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 83,95 USD. Der letzte Schlusskurs (106,42 USD) weicht somit +26,77 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (100,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,08 Prozent), somit erhält die Pdd Holdings Inc-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Pdd Holdings Inc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Pdd Holdings Inc ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,07 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,91 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.