Pinduoduo Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die fundamentale Analyse von Pdd Neutralings Inc zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 30,13 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 35,78. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und wir stufen sie daher als "Gut"-Empfehlung ein.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Pdd Neutralings Inc derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Dieser Unterschied von 3,43 Prozentpunkten führt dazu, dass wir die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstufen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pdd Neutralings Inc liegt bei 29,62, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 61,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Aus technischer Sicht zeigt die gleitende Durchschnittskurs der Pdd Neutralings Inc ein Kurs von 102,12 USD, während die Aktie selbst bei 135,26 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +32,45 Prozent und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 140,33 USD, was zu einem Abstand von -3,61 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Gut".