Pimcore erhält Serie-B-Deal über 12 Millionen Dollar durch Nordwind Growth für die internationale Expansion

Salzburg (ots) -Österreichisches Softwareunternehmen nutzt Kapital um das Daten- und Experiencemanagement zu revolutionierenDas in Österreich ansässige Softwareunternehmen wird die Finanzierung nutzen, um mit einer leistungsstarken Open-Source-Alternative für Unternehmen den Anbietern von herkömmlichen Lizenzierungsmodellen Konkurrenz zu machenPimcore, die führende Enterprise-Open-Source-Softwareplattform für PIM, MDM, DAM, DXP und E-Commerce, erhält eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar. Die von dem deutschen Tech-Wachstumsfund Nordwind Growth getätigte Investition wird genutzt, um die globale Expansion des österreichischen Tech-Unternehmens, die Kommerzialisierung der Open-Source-Plattform und die weitere Entwicklung revolutionärer Daten- und Experience-Management-Funktionalitäten für Unternehmen voranzutreiben.Pimcore ist eine Open-Source-Softwareplattform für das Management von Daten und Kundenerlebnissen für jeden Kanal, jedes Gerät und jede Branche. Es ist die einzige Plattform, die sofort einsatzfähige Funktionen für Product Information Management, Content Management, Digital Asset Management und E-Commerce bietet, die Markteinführung beschleunigt und gleichzeitig mit jeder IT-Infrastruktur oder Systemarchitektur kompatibel ist. Als einzige Open-Source-Plattform ihrer Art stellt Pimcore eine leistungsstarke Alternative zu oft teuren und unflexiblen Datenplattformen dar.„Wir haben einen unglaublichen Bedarf an flexibleren und vernetzten Datenlösungen für globale Unternehmen festgestellt und sind der festen Überzeugung, dass die Kontrolle über geistiges Eigentum und Software in die Hände unserer Kunden und Partner gehört. Deshalb haben wir unsere Software so entwickelt, dass sie völlig frei von Lizenzkosten ist“, sagt Dietmar Rietsch, CEO von Pimcore. „Unser Open-Source-Modell ist beispiellos unter den Anbietern von Produktdaten- und Experience-Management, und wir freuen uns, die Finanzierung zu nutzen, um die Funktionalitäten für Unternehmen weltweit noch weiter zu verbessern.“ Pimcore ist in drei verschiedenen Editionen erhältlich: die kostenlose Open-Source-Community-Edition, die von den meisten der 100.000 Pimcore-Kunden genutzt wird, die Enterprise-Edition für Daten- und Experience-Management-Szenarien in Unternehmen sowie die neue Pimcore-Cloud-Edition, das hoch konfigurierbare SaaS-Produkt.Weitere Informationen über Pimcores Datenmanagement- und Customer-Experience-Funktionalitätenfinden Sie unter www.pimcore.com.Über PimcorePimcore ist ein Softwareanbieter für kostenloses Open-Source Customer Experience Management, Digital Asset Management, Product Information Management, Multi-Channel-Publishing und E-Commerce. Das Unternehmen mit Sitz in Salzburg, Österreich, hat mehr als 150 zertifizierte Partner weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.pimcore.com.Über Nordwind GrowthNordwind Growth ist ein in Deutschland ansässiger Wachstumsfunds und verfügt über viele Jahre erfolgreiche Erfahrung in der Skalierung und Expansion von Wachstumsunternehmen. Die Investoren von Nordwind Growth sind unter anderem namhafte Unternehmer sowie industriellen Familien, die ihre Erfahrung und ihr Netzwerk gerne den Portfoliounternehmen zur Verfügung stellen.Pressekontakt:Dietmar RietschPimcore GmbHdietmar.rietsch@pimcore.com+43 662 230991Original-Content von: Pimcore GmbH, übermittelt durch news aktuell