Nach Pilotenstreik: Flugbetrieb bei Lufthansa läuft wie geplant

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem eintägigen Pilotenstreik bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb am Samstag nach Angaben des Unternehmens wie geplant angelaufen. Ein Unternehmenssprecher teilte auf Anfrage mit, man erwarte einen weitgehend normalen Flugbetrieb. Einzelne Verspätungen seien zwar möglich, bereits am Freitagabend hatte Lufthansa aber mitgeteilt, dass es am Samstag voraussichtlich nicht zu weiteren Flugausfällen kommen werde.

Die ersten Abflüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München starteten am frühen Morgen. Am Freitag hatte die Lufthansa mehr als 800 Flüge mit 130 000 betroffenen Passagieren vorsorglich abgesagt. Mit dieser Strategie sollte zum Neustart am Samstag ein normaler und stabiler Flugplan erreicht werden. Das laufende Wochenende ist das letzte Wochenende der Schulferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland./toh/DP/mis