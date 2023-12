Pilotengewerkschaft ruft zu Streik bei Lufthansa Discover auf

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT AM MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat für Samstag zu einem Warnstreik bei Lufthansa Discover aufgerufen. Der Ausstand soll von 8 bis 13 Uhr dauern, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Bestreikt würden alle Flüge der Airbus 320 und 330 Flotte, die in Deutschland in diesem Zeitraum starten, hieß es weiter.

Zuvor hatte die Gewerkschaft kritisiert, dass sich die Verhandlungen mit der Lufthansa-Tochter in einer "Sackgasse" befänden. Man sei "zwischenzeitlich auf einem guten Weg, zunächst zumindest eine Teileinigung erzielen zu können", gewesen. "Zuletzt machte sich jedoch Ernüchterung breit", so VC. Weiter warfen die Arbeitnehmervertreter dem Unternehmen eine "Hinhaltetaktik" vor, indem Lufthansa Discover Zugeständnisse wieder zurückgezogen habe.

Foto: