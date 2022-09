Pilotengehälter schaden den Gewinnen der Fluggesellschaften. Eine Fluggesellschaft nutzt eine ungewöhnliche Strategie, um sich einen Vorteil zu verschaffen

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Raymond James Analystin Savanthi Syth stufte Mesa Air Group Inc (NASDAQ:MESA) und SkyWest Inc (NASDAQ:SKYW) auf "Underperform" herab, da sie der Meinung ist, dass die in der gesamten Regionalbranche eingeführten Pilotentarife die Ertragskraft der regionalen Fluggesellschaften schmälern werden. American Airlines Group Inc (NASDAQ:AAL), die etwa 55% des regionalen Auftriebs bei den eigenen Regionalfluggesellschaften hat, ist der Meinung, dass es einen Kostenvorteil gibt, da es keine Marge… Hier weiterlesen