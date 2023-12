Piloten: Warnstreik bei Lufthansa-Tochter Discover am Samstag

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder zu einem Warnstreik bei der Lufthansa -Tochter Discover aufgerufen. Bestreikt werden alle Starts der Airbusflotte A320 und A330 am Samstag in der Zeit zwischen 8.00 und 13.00 Uhr, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. Anlass sind die festgefahrenen Verhandlungen um den ersten Tarifvertrag bei der noch jungen Konzerntochter.

Arbeitgeber und Gewerkschaft seien zwischenzeitlich auf einem guten Weg gewesen, zumindest eine Teileinigung erzielen zu können, hatte die VC am Vortag erklärt. Die Arbeitgeber hätten aber bis zuletzt "eine Hinhaltetaktik angewandt, indem sie Zugeständnisse wieder vom Tisch zogen und gleichzeitig neue Bedingungen für eine Tarifierung forderten", kritisierte die VC. Man brauche sichere Rahmenbedingungen für das Cockpit-Personal./ceb/DP/jha