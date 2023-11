Pilot Energy Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die technische Analyse der Pilot Energy-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,02 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,025 AUD weicht somit um +25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 AUD), liegt der letzte Schlusskurs (-16,67 Prozent) darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pilot Energy-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation wurden analysiert. Trotz der Präzision und Früherkennung von starken positiven oder negativen Ausschlägen hat sich die Stimmung für Pilot Energy in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger zu Pilot Energy werden auch auf Plattformen der sozialen Medien analysiert. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Einschätzungen, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Die Aktie von Pilot Energy wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Für die Pilot Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 33, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 59,38 ebenfalls im neutralen Bereich, sodass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Pilot Energy somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.