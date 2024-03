Pilot Energy Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmung in den sozialen Medien für Pilot Energy ist überwiegend positiv, was die Aktie zu einer "Gut" Einstufung führt. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf Dividenden schüttet Pilot Energy weniger aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pilot Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse somit ein "Neutral"-Rating für Pilot Energy.