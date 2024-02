Pilgrim's Pride Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Pilgrim's Pride hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die durchschnittlich um 48,84 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -34,14 Prozent für Pilgrim's Pride. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 80,94 Prozent im letzten Jahr, und Pilgrim's Pride lag 66,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der fundamentalen Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pilgrim's Pride aktuell 90,17, was 195 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Brache: Nahrungsmittel) von 30 liegt. Aus dieser Perspektive ist die Aktie von Pilgrim's Pride als überbewertet einzustufen, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Pilgrim's Pride bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Pilgrim's Pride daher als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Pilgrim's Pride zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält Pilgrim's Pride in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Pilgrim's Pride daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.