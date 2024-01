Pilgrim's Pride Aktie: Das ist ein Knall!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pilgrim's Pride von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, sehen die Pilgrim's Pride neutral. Es liegen keine Schlecht-Einstufungen vor, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 23 USD. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs um -17,86 Prozent fallen würde, da der Kurs zuletzt bei 28 USD notierte. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Die Gesamteinschätzung der Analysten führt zur Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Pilgrim's Pride mit einer Rendite von 16,67 Prozent mehr als 141 Prozent darunter. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,59 Prozent. Auch hier liegt Pilgrim's Pride mit 28,26 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Pilgrim's Pride beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 20,3 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Pilgrim's Pride somit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.