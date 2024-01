Pilgrim's Pride Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Grainger":

Die Anlegerstimmung für Pilgrim's Pride hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien hervorgeht. Während in den letzten zwei Wochen an sechs Tagen vor allem positive Themen dominierten, überwog an sieben Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen durchgesetzt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pilgrim's Pride zeigt mit einer Ausprägung von 18,69 einen positiven Wert und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25, der die Dynamik über 25 Tage misst, beläuft sich auf 30,84 und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Sentiment-Analyse zeigt eine deutliche Verschlechterung der Stimmung bei Pilgrim's Pride in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Pilgrim's Pride in diesem Bereich daher ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Pilgrim's Pride bei 24,11 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,31 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD50 über die letzten 50 Tage beträgt +7,89 Prozent, was erneut zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Pilgrim's Pride daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.